Начальник полиции Тюмени Пётр Вагин ушёл на повышение

СЕГОДНЯ 08:01 2019-06-10T08:50:57+03:00

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Полковник полиции Пётр Вагин назначен на должность заместителя Министра внутренних дел – начальника полиции Северной Осетии-Алании Приказом МВД России от 5 июня 2019. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Пётр Вагин родился 12 октября 1977 года в г. Котельнич (Кировская область). В 1999 году окончил Тюменский юридический институт МВД РФ. По окончании института начал работать в ГУВД Тюменской области в должности оперуполномоченного МОМ по раскрытию преступлений, которые вызвали большой общественный резонанс. С того времени Пётр Александрович служил в уголовном розыске и не менял направления деятельности.

С 2000 года Пётр Вагин занимал должность оперуполномоченного отделения по раскрытию серийных и заказных убийств. Шесть лет спустя был назначен на должность начальника отдела уголовного розыска УВД Калининского АО г. Тюмени. В 2009 году был назначен на должность начальника оперативно-розыскной части по линии уголовного розыска при ГУВД по Тюменской области.

В 2013 году Пётр Вагин занимает должность замначальника управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области. 27 мая 2015 стал начальником УМВД России по г. Тюмени.

В 2019 году он побеждает в национальном конкурсе «Лидеры России». Пётр Вагин не раз поощрялся руководством УМВД России по Тюменской области, имеет государственные награды.

ИСТОЧНИК KP.RU