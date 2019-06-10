«Талан» рассказал про работу с эскроу на саммите по недвижимости

СЕГОДНЯ 06:35 2019-06-10T06:39:35+03:00

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4 июня в Тюмени прошел федеральный саммит по недвижимости, который собрал представителей органов власти, руководителей девелоперских компаний, аналитиков и экспертов. Участники обсудили проблемы рынка и пути их решения, поделились кейсами.

В Тюмени прошел федеральный саммит по недвижимости. Фото: Талан.

Одной из главных тем саммита стали изменения в законодательстве, которые серьезно повлияют на рынок новостроек. 1 июля застройщики перейдут на новую схему работы: начнут привлекать банковское финансирование для строительства домов и продавать квартиры в новостройках с использованием счетов эскроу.

В Тюмени прошел федеральный саммит по недвижимости Фото: Талан. Если раньше дольщик, покупая квартиру в строящемся доме, переводил деньги на счет застройщика, то теперь его средства будут храниться на специальном счете эскроу в банке. Девелопер будет финансировать проект за счет собственных или кредитных средств, полученных в банке (это называется проектным или банковским финансированием), а деньги дольщиков получит только после того, как построит и сдаст дом. Если дом не построят, дольщики получат свои средства обратно.

«Прошлым летом мы вошли в пилотный проект Сбербанка, чтобы протестировать новую модель работы с использованием эскроу и тиражировать ее на других наших объектах. Первым проектом стал семейный квартал «Счастье» в Перми, а в этом году мы запустили продажи по эскроу в Набережных Челнах. Мы готовы к работе по новым правилам, главная цель которых – снизить риски для покупателей», – рассказала участникам саммита директор департамента продаж «Талан» в Перми Наталья Андаева.Одним из первых в нашей стране по этой схеме начал работать федеральный девелопер «Талан». Теперь у специалистов компании есть кейсы, которыми они готовы делиться со всеми девелоперами.

Теперь у специалистов компании есть кейсы, которыми они готовы делиться со всеми девелоперами. Фото: Талан

Справка

Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25 000 семей, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Работает в 15 городах России от Крыма до Владивостока. Компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, для чего привлекает лучшие российские и европейские архитектурные бюро: Aukett Swanke (Великобритания), TSPA (Германия), Akkitehtisuunnittel (Финляндия) и др. Проекты «Талана» предусматривают авторское благоустройство придомовой территории и современные технические решения. Компания одной из первых среди застройщиков перешла на договоры долевого участия с использованием эскроу-счетов. «Талан» имеет максимальный балл в рейтинге Единого реестра застройщиков, фиксирующем соблюдение сроков ввода жилья, декларируемых застройщиками.

В Тюмени «Талан» возводит современный жилой комплекс комфорт класса intellect-Квартал, расположенный в микрорайоне Тюменская слобода. Проектная декларация и прочая правовая документация - тюмень.талан.рф

ИСТОЧНИК KP.RU