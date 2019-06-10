В Тюмени осудят бывшего таксиста за кражу мобильника и незаконную регистрацию мигрантов

СЕГОДНЯ 07:24 2019-06-10T07:24:20+03:00

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Прокуратура Калининского округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 23-летнего тюменца, который обвиняется в краже и фиктивной постановке на учёт иностранца по месту пребывания в Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры Тюменской области, 13 марта 2018 молодой таксист получил заказ от клиентки. Они познакомились, стали общаться… Утром 16 марта он уходил от своей знакомой, прихватил её мобильник и сдал за две тысячи рублей в комиссионку. Телефон возвратили девушке, и мировой судья прекратил дело, назначив ему штраф в размере 7 тысяч рублей. Правда, штраф он не уплатил, и дело было направлено в органы расследования для организации расследования и привлечения парня к уголовной ответственности.

Также с 12 по 30 октября 2018 молодой человек через отделение миграции в Калининском округе Тюмени отдела по вопросам миграции УМВД России по Тюмени предоставил уведомления о прибытии к нему в дом 12 мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. Однако он не планировал предоставлять гостям жильё для проживания.

Уголовные дела были соединены в одно производство, материалы направлены мировому судье.

ИСТОЧНИК KP.RU