В Тюмени пьяный водитель сбил десятилетнюю велосипедистку

СЕГОДНЯ 06:20 2019-06-10T06:20:06+03:00

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В Тюмени 8 июня на ул. Широтной, напротив дома 125 произошло ДТП с участием автомобилей «ДЭУ Нексия» и «Тойота Марк-2». Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, в результате аварии 34-летний водитель «Нексии» получил травмы головы. 25-летний водитель «Тойоты» скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан сотрудниками ДПС в районе Гилёвской рощи. Оказалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, его уже ловили за «езду под градусом» аж три раза.

Также 8 июня около 21 часа на ул. Санаторная, 1 в посёлке Малый Тараскуль автомобиль «Ауди 100» наехал на 10-летнюю велосипедистку. По предварительным данным, пьяный 34-летни водитель превысил безопасную скорость движения. Показания алкотестера составили 0,21 мг/л в выдыхаемом воздухе. Девочка получила травму ноги.

Всего же в этот день отстранены от управления в состоянии опьянения 22 водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU