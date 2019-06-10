В Тюмени 10 июня погаснет один светофор
Это связано с плановыми работами на электросетях
В Тюмени 10 июня погаснет один светофорФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 10 июня, погаснет один светофор. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.
Так, с 9 часов утра до 19 часов вечера светофор погаснет на перекрёстке ул. Молодёжной и ул. Депутатской.
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут с учётом отключения светофора.
ИСТОЧНИК KP.RU