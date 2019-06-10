Погода в Тюмени 10 июня: наконец, в город пришла жарища
Воздух прогреется до +28 градусов
Погода в Тюмени 10 июня: наконец, в город пришла жарищаФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 10 июня, ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь. Днём небольшой, местами умеренный дождь, гроза, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, днем при грозе порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12, днем +23…+28 C.
10 июня по народному календарю – день Никиты Гусятникова, в честь преподобного исповедника Никиты Халкидонского. В этот день на Руси обращали внимание на погоду: если день тихий, то осенью будет хороший урожай. Также существовало поверье: если девушка рожает ребёнка на хлебной ниве, значит ребёнок будет здоровеньким.
ИСТОЧНИК KP.RU