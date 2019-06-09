СЕГОДНЯ 18:18 2019-06-09T18:18:29+03:00

Юные тюменцы вместе с родителями сразились в олимпиаде по предпринимательству Фото: Татьяна Коркина

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Первая олимпиада по предпринимательству прошла на платформе Учи.ру на минувшей неделе. Участие в ней приняли тюменские школьники и их родители.

По информации департамента образования и науки Тюменской области, олимпиада торжественно стартовала в Тюменском областном государственном институте развития регионального образования. За 40 минут участникам нужно было выполнить задания , данные в формате компьютерных игр.

Так, например, чтобы провести героя по лабиринту нужно было решить математические задачи, чтобы сделать максимальное количество бутербродов за отведенное время – подключить логику, чтобы создать робота-помощника – добавить воображение и абстрактное мышление. Задачи требовали не только знаний, но и умения применять их в бизнес-ситуациях, максимально приближенных к реальной жизни.

Отметим, что «Учи.ру» — это образовательная онлаи н-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Платформа полностью соответствует федеральным образовательным стандартам и дополняет классическое школьное обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU