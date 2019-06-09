2019-06-09T16:44:34+03:00
Общество

Тюменцы отправятся на фестиваль воздухоплавателей на Ыбскую землю

Мероприятие посетят более восьми тысяч человек
Алена Кульмухаметова
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Тюменцы отправятся на фестиваль воздухоплавателей на Ыбскую землю. Фото с сайта pixabay.comТюменцы отправятся на фестиваль воздухоплавателей на Ыбскую землю. Фото с сайта pixabay.com
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Всероссийский фестиваль воздухоплавателей «Живой воздух» в третий раз пройдёт с 22 по 23 июня в селе Ыб Республики Коми. Участие в нём примут и тюменцы. Мероприятие состоится в Финно-угорском этнопарке.

По информации организаторов, в показательных выступлениях на аэростатах объединятся воздухоплаватели из Казахстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Челябинска, Кунгура и Тюмени.

Программа мероприятия разделена на два блока: «Небо» и «Земля». Первый будет включать конкурс на лучшего воздушного змея, детскую и взрослую аэройогу, шаромоделирование, и, конечно же, спортивные полеты над селом Ыб, которые начнутся рано утром - в 4 часа.

Тюмень представят три опытных пилота, владельца собственных парков воздушных шаров Михаил Петров, Александр Сахаров и Сергей Шабанов.

Отметим, что в 2018 году фестиваль посетили более 8 тысяч гостей, и надеются на благоприятную погоду, так как полеты на воздушных шарах очень зависимы от метеоусловий и силы ветра, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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