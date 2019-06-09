2019-06-09T16:04:54+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, во сколько обойдётся подготовка автомобиля к дальнему путешествию

На СТО заехать нужно обязательно
Алена Кульмухаметова
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Тюменцам рассказали, во сколько обойдётся подготовка автомобиля к дальнему путешествию. Фото с сайта pixabay.comТюменцам рассказали, во сколько обойдётся подготовка автомобиля к дальнему путешествию. Фото с сайта pixabay.com
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Подготовить авто к дальней поездке и сколько это стоит в Тюмени? Таким вопросом задаются автомобилисты, собирающиеся в отпуск на личном автомобиле.

Специалисты рекомендуют при подготовке к летнему путешествию предусмотреть абсолютно всё. Мастер СТО, автослесарь Виталий Смирных рассказал, что подготовкой автомобиля нужно заниматься за месяц, минимум за 2 недели, чтобы при выявлении серьезных неполадок было время заказать детали и отремонтировать проблемные агрегаты.

Нужно обязательно проверить шины, на них не должно быть трещин, «грыж», проколов. Давление нужно сделать соответствующим норме с учетом возможного перегруза. Необходимо проверить уровень масла, так же, как и тормозную жидкость, антифриз, даже отсутствие «омывайки» в бачке. Заранее проверить всю светотехнику и предохранители, чтобы не оказаться ночью посреди трассы без света. Опытные водители советуют всегда иметь с собой набор разных предохранителей.

Если все выше перечисленное можно сделать самостоятельно, то проверить двигатель, топливную систему, электрику, коробку передач, АКБ, тормоза, подвеску, рулевое управление лучше у специалистов в СТО. Они осмотрят автомобиль, дадут рекомендации и найдут даже скрытые проблемы, которые обычному водителю распознать не под силу.

Цены на эти услуги на тюменских СТО варьируются. За комплексный осмотр автомобиля просят от 400 до 1000 рублей – это средняя цена. Компьютерная диагностика обойдется в два раза дороже – от 900 до 2000 руб.

Перед самой поездкой автомобилистам рекомендуется проверить багажник на наличие аптечки, фонарика, знака аварийной остановки, домкрата, балонника, запасного колеса, буксировочного троса, огнетушителя, проводов для «прикуривания» и саперной лопаты, сообщает «АиФ – Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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