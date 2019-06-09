СЕГОДНЯ 08:49 2019-06-09T08:50:39+03:00

В Тюмени цены на продукты питания могут стать прогнозируемыми Фото: Татьяна Коркина

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Задача власти – сделать рост цен на продукты питания прогнозируемым, а не перекладывать затраты, которые несут инвесторы в пищевом и сельском хозяйстве, на стоимость товаров. Об этом заявила заместитель директора регионального департамента АПК Тюменской области Наталья Огородникова.

По мнению чиновницы, особое внимание правительство региона намерено уделить развитию рыбопромыслового направления. Поэтому внесенные в федеральное законодательство поправки позволят предоставлять льготное кредитование инвестпроектов в области рыборазведения, рыбоводства и рыболовства

В целом, государственная поддержка предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности в Тюменской области сохранится в ближайшие годы. Реализуются инвестпроекты на сумму более 21 млрд рублей. Причем это крупные перспективные предприятия, которые не только дают рабочие места, но и обеспечивают население качественными продуктами питания.

Ещё одно нововведение в сфере АПК – это поддержка агростартапов. Начинающие фермеры могут получить до 4 млн рублей и использовать средства по широкому спектру направлений. Деньги можно направить на покупку земли, сельскохозяйственных животных, рыбопосадочного материала, сельхозтехники, посадочного материала, а также на проектные работы, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU