Юным тюменцам торжественно вручили первые паспорта

СЕГОДНЯ 07:41 2019-06-09T07:41:54+03:00

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В актовом зале здания полиции 14-летние жители Тюменского района получили свои первые в жизни паспорта. Акция «Мы – граждане России!» традиционно проходит в преддверии Дня России.

Как сообщили в УМВД Тюменской области, школьникам в торжественной обстановке вручили первый официальный документ - паспорт гражданина Российской Федерации. Ребят поздравил временно исполняющий обязанности начальника межмуниципального отдела МВД России «Тюменский» Роман Валерьев

- Паспорт является своего рода книгой судьбы, на страницах которой, будут отмечены все важные даты и события жизни: вступление в брак, рождение детей и приобретение нового дома, - отметил начальник полиции.

Напомним, паспорта с 14 лет начали выдать в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Борисом Ельциным от 13 марта 1997 года № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации». Ранее первый паспорт можно было получить только при достижении 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU