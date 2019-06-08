2019-06-08T17:57:13+03:00
Общество

На форуме в Тюменском районе выбрали «Мисс Экологию»

Костюмы были созданы из непригодных вещей
Алена Кульмухаметова
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На форуме в Тюменском районе выбрали «Мисс Экологию». Фото с сайта pixabay.comНа форуме в Тюменском районе выбрали «Мисс Экологию». Фото с сайта pixabay.com
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Форум «Экологическое ассорти» в тюменском селе Княжево завершился конкурсным показом красавиц. «Мисс Экология» была выбрана после целого ряда мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе Тюменского района, в муниципалитете уделяется большое внимание экологическому воспитанию. Так, в селе «растят» участников движения «Эколята», которое успешно развивается в области.

Во время форума сельчане с большим интересом послушали лекцию агронома Ивана Барышникова «Эко-сад своими руками», узнали, что химикатами нужно пользоваться в меру, и вместе с новыми знаниями получили сертификаты. А участницы клуба «Умелицы» из посёлка Богандинский уже много лет украшают свои огороды куклами, изготовленными из бросового материала. Они научили всех желающих превращать пластиковые бутылки, пенопласт, лоскуты и проволоку в поделки, способные придать индивидуальность саду или огороду.

Финалом форума стал конкурс красоты и таланта «Мисс Экология», участницы которого создали из непригодных вещей уникальные костюмы. В ход пошли пластиковые пробки, мусорные пакеты, компакт-диски и даже шприцы. Жюри единогласно присудило первое место Александре Кук в наряде «Вакцинация».

ИСТОЧНИК KP.RU

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