2019-06-08T17:02:36+03:00
Происшествия

Абатские полицейские задержали пьяного водителя

Ему грозит до двух лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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Абатские полицейские задержали пьяного водителяАбатские полицейские задержали пьяного водителяФото: Татьяна Коркина
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Накануне на одной из улиц села Абатское сотрудники ДПС для проверки документов остановили автомобиль «Тойота». Полицейские сразу же почувствовали запах алкоголя от мужчины. Водительского удостоверения у него не оказалось.

Вскоре выяснилось, что за рулём иномарки находится 28-летний нетрезвый местный житель, который ранее по решению суда уже был лишён прав за пьяную езду.

По данным УМВД по Тюменской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Мужчине грозит реальное лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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