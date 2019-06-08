Абатские полицейские задержали пьяного водителя
Накануне на одной из улиц села Абатское сотрудники ДПС для проверки документов остановили автомобиль «Тойота». Полицейские сразу же почувствовали запах алкоголя от мужчины. Водительского удостоверения у него не оказалось.
Вскоре выяснилось, что за рулём иномарки находится 28-летний нетрезвый местный житель, который ранее по решению суда уже был лишён прав за пьяную езду.
По данным УМВД по Тюменской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Мужчине грозит реальное лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU