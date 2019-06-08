СЕГОДНЯ 14:42 2019-06-08T14:42:29+03:00

В Тюмени детям подскажут, как не ошибиться с выбором профессии. Фото с сайта pixabay.com

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В июне в регионе начали работу детские лагеря, а вместе с ними стартовала и профориентационная акция «Летний лагерь – территория профориентации. Рассказывать о выборе профессии, знакомить детей с разными специальностями будут специалисты Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района, сообщает интернет-портал "Мегатюмень".

Работать с детьми будут и психологи. С помощью игр они помогут детям понять какая профессия им подходит, расскажут, как адаптироваться на рынке труда. По словам начальника отдела профессиональной ориентации Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района Натальи Цацкиной, специалисты будут выезжать в загородные лагеря, такие как «Ребячья республика», «Витязь», «Энергетик», «Алые паруса» и др., так и принимать ребят из пришкольных лагерей в Центре профессиональной ориентации. Отметим, что ежегодно участниками акции становятся более 1500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU