2019-06-08T12:52:21+03:00
Происшествия

Компенсация в 15 миллионов рублей ослепила викуловчанку и она перевела мошенникам деньги

Женщину не смутило снижение цены
Алена Кульмухаметова
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Компенсация в 15 миллионов рублей ослепила викуловчанку и она перевела мошенникам деньгиКомпенсация в 15 миллионов рублей ослепила викуловчанку и она перевела мошенникам деньгиФото: Татьяна Коркина
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Сердобольные мошенники вместо заявленных судебных издержек в сумме 79 тысяч рублей взяли с жительницы села Викулово Тюменской области только пять тысяч. Однако женщина осталась не довольна «сделкой».

Накануне в викуловскую полицию с заявлением, что стала жертвой мошенников обратилась 33-летняя местная жительница. Полицейским женщина рассказала, что ранее купила в сети интернет фитнес-питание. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, представился сотрудником государственного учреждения и сообщил о том, что приобретенный товар оказался низкого качества и женщине положена страховая выплата - 15 миллионов рублей. Для получения суммы необходимо оплатить судебные издержки в размере 79 000 рублей.

У пострадавшей на банковской карте было только 5000, но звонивший сообщил, что в виде исключения готов снизить сумму. Отметим, что женщину не смутила ни сумасшедшая скидка, ни разница в компенсации за недорогое питание. Она была крайне удивлена, когда после перевода денег на указанный счёт, мужчина перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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