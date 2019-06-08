Компенсация в 15 миллионов рублей ослепила викуловчанку и она перевела мошенникам деньги

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-08T12:52:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сердобольные мошенники вместо заявленных судебных издержек в сумме 79 тысяч рублей взяли с жительницы села Викулово Тюменской области только пять тысяч. Однако женщина осталась не довольна «сделкой».

Накануне в викуловскую полицию с заявлением, что стала жертвой мошенников обратилась 33-летняя местная жительница. Полицейским женщина рассказала, что ранее купила в сети интернет фитнес-питание. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, представился сотрудником государственного учреждения и сообщил о том, что приобретенный товар оказался низкого качества и женщине положена страховая выплата - 15 миллионов рублей. Для получения суммы необходимо оплатить судебные издержки в размере 79 000 рублей.

У пострадавшей на банковской карте было только 5000, но звонивший сообщил, что в виде исключения готов снизить сумму. Отметим, что женщину не смутила ни сумасшедшая скидка, ни разница в компенсации за недорогое питание. Она была крайне удивлена, когда после перевода денег на указанный счёт, мужчина перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU