СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-08T11:49:11+03:00

Тюменцам рассказали, в каких случаях они могут не платить за мусор Фото: Татьяна Коркина

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Жителям Тюменской области могут пересчитать платежи за вывоз и утилизацию ТКО в случае их длительного отсутствия дома. Об этом рассказали в пресс-службе регионального оператора - «Тюменского экологического объединения».

Тюменцы могут не платить за мусор, если отсутствуют дома более пяти дней, например, уехали в отпуск. Для этого в течение месяца после отсутствия необходимо обратиться за перерасчетом за данную услугу в организацию, производящую начисления. В нашем случае это ТРИЦ, управляющая компания или компания «Восток». При этом необходимо предоставить подтверждение своего отсутствия: билеты на самолет или поезд, туристическую путевку и т. д.

Заявление на перерасчет жители региона могут оформить в ближайшем офисе АО «ЭК «Восток». К нему необходимо приложить документы, подтверждающие длительное отсутствие по месту постоянной регистрации, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU