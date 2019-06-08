Производители предложили создать новый бренд «Тюменский фермер»

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-08T11:30:51+03:00

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Тюменские производители предлагают создать в регионе новый бренд. Об этом накануне сказал депутат Государственной думы Николай Брыкин на заседании совета в Тюменской облдуме.

- Местные товаропроизводители поделились с ним идеей создания бренда "Тюменский фермер" по примеру проекта "Покупаем тюменское". Это стало бы существенной поддержкой для сельских фермеров, которые производят качественные продукты питания, но пот ряду объективных причин не могут попасть со своим товаром на полки региональных и федеральных торговый сетей, - заявил депутат.

Отметим, что совещание было посвящено реализации программв комплексного развития сельских территорий, которая была утверждена правительством России в мае этого года.

Она направлена на развитие социальной сферы, инфраструктуры, рынка труда и, как следствие, агропромышленного производства в сельских населенных пунктах. Программа комплексного развития сельских территорий объединила в себе федеральные целевые программы развития сельских поселений, существовавшие ранее. Основными ее направлениями являются создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, развитие рынка труда и создание и развитие инфраструктуры на селе, в том числе благоустройства, дорог и инженерных сетей.

Тюменская область намерена активно участвовать во всех направлениях, обозначенных в программе развития сельских территорий, но надо чтобы и люди на местах включились в это процесс и стремились улучшить жизнь в своих селах. По словам замгубернатора, директора департамента АПК Владимира Чейметова, инициативы с мест нужны, поддержка этих инициатив на уровне муниципалитета, органов исполнительной власти субъекта.

ИСТОЧНИК KP.RU