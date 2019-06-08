СЕГОДНЯ 10:43 2019-06-08T10:43:34+03:00

В Винзилях во время ссоры один пенсионер ранил другого отвёрткой. Фото с сайта pixabay.com

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Отвёртку в живот за замечание от бывшего коллеги и соседа получил пенсионер из посёлка Винзили. Раненого доставили в больницу.

В дежурную часть полиции Тюмени поступила информация от медиков из посёлка Винзили о том, что к ним доставлен 63-летний мужчина с тяжкими телесными повреждениями.

Оперативники выехали на место происшествия и установили личность подозреваемого, который ранил мужчину. Им оказался 64-летний односельчанин потерпевшего. Ранее мужчины вместе работали, сейчас живут по соседству.

Причиной ярости и нападения на соседа стало обычное замечание. Выяснилось, что в тот день нетрезвый сосед вышел на улицу в поисках сигареты и стал громко звать знакомого. На шум из соседней квартиры вышел потерпевший, который попросил не кричать, потому что никого из соседей нет дома. Вместо того, чтобы замолчать и уйти пьяный сосед, у которого с собой оказалась отвертка, ударил ей мужчину в живот, а после ушёл домой. Раненому мужчине удалось добраться до друга, который доставил его в больницу.

В настоящее следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU