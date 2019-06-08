Социальные работники Тюмени отмечают профессиональный праздник

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-08T09:49:49+03:00

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8 июня в России празднуется День социального работника. В этом году праздник на официальном уровне празднуется в 19-й раз.

Дата имеет символическое значение. Она посвящена созданию прообраза современных учреждений, оказывающих помощь нуждающимся. В 1701 году Петром Великим было предписано сформировать богадельни (благотворительные учреждения для больных и неспособных к труду людей). В этих заведениях ухаживали за больными, престарелыми и давали приют и пищу нищим.

Россия не является единственной страной, где учреждены подобные праздники. Международный день социального работника является событием всемирного масштаба. Интересный факт, что 70% социальных работников – это женщины.

- Профессия социального работника – важна для общества. Только вдумайтесь, в помощи социальных служб нуждаются люди с трудностями в различных сферах жизни: многодетные матери, инвалиды, престарелые одинокие граждане, дети-сироты, люди с неизлечимыми заболеваниями, а также страдающие алкоголизмом и наркоманией, - рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы. – Поэтому огромное удовольствие и честь помогать сотрудникам социальных служб в их нелегком труде. Мы всегда с радостью, принимаем участие в акциях социально-реабилитационного центра «Семья».

В мировом рейтинге благотворительности самой щедрой страной является Австралия. После нее следуют Ирландия, Канада, Новая Зеландия, США. Россия в этом рейтинге оказалась, к сожалению, на 127 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU