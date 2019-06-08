Пожилые тюменцы изучают правильные тренировки

СЕГОДНЯ 07:27 2019-06-08T07:27:00+03:00

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Тюменский оздоровительный центр «Красная гвоздика» учит пожилых тюменцев правильным тренировкам, которые помогают бороться с гиподинамией. Пожилые тюменцы стали участниками проекта «Академия доброго здоровья».

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, большую часть времени взрослые люди проводят в сидячем положении, движения становится все меньше, а нагрузка на глубокие мышцы и связки поясничного отдела спины не уменьшается. Потому специалисты центра «Красная гвоздика» провели мастер - класс для людей в возрасте старше 60 лет «Тело – лучший тренажер». Упражнения позволяют, несмотря на мышечную недостаточность в поясничном отделе, пожилым людям поддерживать свой позвоночник в рабочем состоянии. Были предложены упражнения для снятия острой боли в спине - достаточно простые, не требующие особых усилий и очень эффективные при регулярном повторении. Набор упражнений можно разделить на несколько этапов: восстановление подвижности, укрепление слабых мышц и поддерживающий. Главной особенностью предложенной методики стало то, что все упражнения легко можно делать в домашних условиях без применения специальных средств.

Добавим, что курс «Академия доброго здоровья» организован в рамках реализации национального проекта «Демография». Расписание занятий построено с учетом продолжительности заездов, организованных по государственному заданию, при этом посещать занятия могут также гости центра.

ИСТОЧНИК KP.RU