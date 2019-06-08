2019-06-08T05:50:47+03:00
Общество

Погода в Тюмени 8 июня: дождь и сильный ветер

Весь день небо будет затянуто тучами
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 8 июня: дождь и сильный ветерПогода в Тюмени 8 июня: дождь и сильный ветерФото: Татьяна Коркина
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В субботу 8 июня в Тюмени облачно, днём дожди. Сильный северо-западный, северный 6-8 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +12, +15 градусов.

В Тобольске пасмурно, дождь, северный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +13, +14 градусов.

В Заводоуковске облачно и дожди. Ветер северо-западный, северный с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11, +12 градусов.

В Ялуторовске облачно и без осадков. Ветер северо-западный, северный 8-17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11, +13 градусов.

В народном календаре сегодня почитают Карпа-карпалова. День считается удачным для рыбалки. О нём говорили так: «На Карпа хорошо карпы ловятся».

В этот день советовали идти к цветущему шиповнику, дышать лечебным воздухом — «всю худобу излечит». Под куст ставили горшки из-под молока: «Избывает землица духоту из посуды, и молоко не скисает».

Если в этот день много комаров — последние дни месяца будут тёплыми, но дождливыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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