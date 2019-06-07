СЕГОДНЯ 20:22 2019-06-07T20:25:31+03:00

Срочно: полиция в Тюмени разыскивает преступника, расстрелявшего в офисе мужчину Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Подозреваемый схватил ружьё и несколько раз выстрелил в оппонента

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В Тюмени полиция разыскивает Дементьева Артура Александровича 1964 года рождения, который подозревается в убийстве.

Сегодня, 7 июня, около 16 часов в коридоре офисного здания по ул. Параходской в Тюмени обнаружено тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных огнестрельных ранений тела. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, по предварительным данным, между подозреваемым и потерпевшим произошёл конфликт. Мужчина схватил ружьё и несколько раз выстрелил в оппонента.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Артура Дементьева, просьба незамедлительно обратиться в полицию по телефонам 02 (стационарный), 102 (мобильный) или 291432 (телефон доверия) и сот.: 8-904-491-43-25. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU