2019-06-07T16:30:52+03:00
Экономика

Александр Моор: 3-е место Тюменской области в национальном рейтинге - высокий результат

Это повод провести «работу над ошибками», уверен глава региона
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор высоко оценил результат региона, занявшего третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. По его мнению, удержаться рядом с такими сильными субъектами, как Москва и Республика Татарстан, это здорово.

- Остаться инвестиционным лидером в Уральском федеральном округе – это серьезное достижение. Тем более, что в первой десятке регионов разрыв в достигнутых абсолютных показателях минимален. Нам не хватило ровно одного балла, чтобы остаться на первом месте. Это означает, что развитие региональных команд, которые занимаются привлечением инвесторов и улучшением инвестиционного климата, идет очень динамично, - подчеркнул Александр Моор.

По мнению губернатора, Национальный рейтинг – очень ценный материал для анализа, выявления наиболее приоритетных направлений совершенствования работы по повышению инвестиционной привлекательности региона, отметили в пресс-службе областного правительства.

- После каждой презентации рейтинга мы проводим «работу над ошибками». Поступим так и на этот раз. Рейтинг для нас – не самоцель, а очень хороший инструмент, помогающий достигать главных результатов – развития нашей экономики, повышения уровня и качества жизни тюменцев, - добавил глава региона.

Напомним, презентация презентации Национального рейтинга прошла в рамках Петербургского международного экономического форума сегодня, 7 июня. Участники мероприятия пришли к общему мнению – сегодня инвестиционная привлекательность региона, города или села очень сильно зависит от усилий по созданию там комфортной среды для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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