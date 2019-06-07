Стала известна дата довыборов в Тюменскую областную думу

СЕГОДНЯ 15:33 2019-06-07T16:04:06+03:00

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Дополнительные выборы депутата Тюменской областной Думы шестого созыва по Калининскому одномандатному избирательному округу № 19 назначены на 8 сентября. Соответствующее решение накануне, 6 июня, приняла Избирательная комиссия региона.

Напомним, дополнительные выборы проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Тюменской областной Думы шестого созыва Олега Чемезова, перешедшего на работу в правительство Свердловской области.

В рамках заседания Облизбиркома также была сформирована рабочая группа по приему и проверке избирательных документов от кандидатов и определено количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата.

Так, претенденты на участие в выборах должны предоставить не менее 3 479 подписей избирателей. Максимальное количество, представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию подписей, не должно превышать 3 826.

ИСТОЧНИК KP.RU