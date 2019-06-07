2019-06-07T15:09:58+03:00
Общество

Знаменитая игротека «Конструктория» вновь приедет в Ишим

Кроме полюбившихся конструкторов участников ждут новые творческие мастер-классы
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Игротека «Конструктория» пройдет 22-23 июня. Фото предоставлено организаторами проектаИгротека «Конструктория» пройдет 22-23 июня. Фото предоставлено организаторами проекта
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Знаменитая игротека «Конструктория» приедет в Ишим 22-23 июня. Кроме полюбившихся конструкторов со всего мира и детской железной дороги, ишимцев ждут новые творческие мастер-классы.

Организаторы игротеки приглашают детей и их родителей объединится за общими занятиями: конструированием из 30 самых необычных и разнообразных конструкторов, строительством 100 кв.м. детской деревянной железной дороги, участием в экологических и благотворительных акциях – сбор пластиковых крышечек и детский книжный обменник.

«Я рада, что проект «Конструктория» не стоит на месте и развивается, в этом году мы запустили «КонструкторияPRO», где помогает школьникам определиться с будущей профессией, а теперь к нам присоединяются все новые и новые творческие и спортивные мастер-классы. Благодаря этому мы сможем развивать в детях не только технические способности, через конструирование, но и творческие, и спортивные», - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, идейный вдохновитель игротеки «Конструктория».

На мероприятии запланированы розыгрыши конструкторов и танцевальные мастер-классы.

Напоминаем, что игротека «Конструктория» пройдет 22-23 июня с 10:00 до 19:00 в СОК «Локомотив» (Свердлова, 112).

Приобрести билет на игротеку можно на сайте - https://constructoria.timepad.ru/event/987871/ .

ИСТОЧНИК KP.RU

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