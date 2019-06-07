2019-06-07T14:56:56+03:00
Спорт

Около 300 участников съедутся на финал Всероссийских армейских игр в Тюмень

Представители разных военных округов страны продемонстрируют свою подготовку
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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Тюмень вновь примет финалы Всероссийских соревнований подразделений инженерных войск «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула» «АрМИ-2019». Соревнования пройдут в областном центре 29 и 30 июня.

Местом их проведения Игр станет Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, сообщают организаторы. Предшествовать финальному этапу будут полуфинальные состязания. Так, 25 июня пройдет полуфинал среди инженерных расчетов, а 27 июня - полуфинал соревнований «Безопасный маршрут».

Участникам предстоит отработать действия инженерно-штурмовой группы по преодолению штурмовой полосы. Конкурсанты преодолеют комплекс препятствий, таких как брод, веревочная стена, фортификационные заграждения и другие. Также военнослужащие выполнят задачи по разведке и разминированию местности.

Всего в соревнованиях примут участие около 300 человек. Это команды из Московской, Волгоградской, Ростовской, Владимирской, Тюменской областей, Удмуртии, Кабардино-Балкарии, Хабаровского края и Республики Башкортостан.

Представители разных военных округов страны продемонстрируют свою подготовку, физические показатели и боевые навыки. Победители представят Вооруженные силы страны на международных соревнованиях "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула", которые пройдут на базе ТВВИКУ в начале августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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