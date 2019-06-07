Около 300 участников съедутся на финал Всероссийских армейских игр в Тюмень
Тюмень вновь примет финалы Всероссийских соревнований подразделений инженерных войск «Безопасный маршрут» и «Инженерная формула» «АрМИ-2019». Соревнования пройдут в областном центре 29 и 30 июня.
Местом их проведения Игр станет Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, сообщают организаторы. Предшествовать финальному этапу будут полуфинальные состязания. Так, 25 июня пройдет полуфинал среди инженерных расчетов, а 27 июня - полуфинал соревнований «Безопасный маршрут».
Участникам предстоит отработать действия инженерно-штурмовой группы по преодолению штурмовой полосы. Конкурсанты преодолеют комплекс препятствий, таких как брод, веревочная стена, фортификационные заграждения и другие. Также военнослужащие выполнят задачи по разведке и разминированию местности.
Всего в соревнованиях примут участие около 300 человек. Это команды из Московской, Волгоградской, Ростовской, Владимирской, Тюменской областей, Удмуртии, Кабардино-Балкарии, Хабаровского края и Республики Башкортостан.
Представители разных военных округов страны продемонстрируют свою подготовку, физические показатели и боевые навыки. Победители представят Вооруженные силы страны на международных соревнованиях "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула", которые пройдут на базе ТВВИКУ в начале августа.
ИСТОЧНИК KP.RU