Тюменские сироты могут претендовать на обучение в Московской академии СКР

СЕГОДНЯ 13:53 2019-06-07T14:07:07+03:00

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Следственное управление СКР по Тюменской области проводит отбор граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для поступления на обучение в Московскую академию Следственного комитета России. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Как следует из публикации, в Академии реализуются программы высшего образования по направлению подготовки специалитета - «Правовое обеспечение национальной безопасности» и магистратуры - по магистерской программе «Следственная деятельность».

- По окончании обучения по программам специалитета и магистратуры выпускникам Академии гарантируется трудоустройство в территориальных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации, - говорит на сайте СУ СКР по Тюменской области.

Для участия в отборе кандидатам в абитуриенты по программам специалитета и магистратуры необходимо предоставить в отдел кадров ряд удостоверяющих документов, в том числе справку об отсутствии судимости или факта уголовного преследования.

КУДА ЗВОНИТЬ

Гражданам, изъявившим желание участвовать в отборе, необходимо обратиться в отдел кадров следственного управления СКР по Тюменской области по адресу - г. Тюмень, ул. Шиллера, 44 или по телефонам: 62-19-05 - руководитель отдела Луканина Наталия Александровна, 62-18-29 - инспектор отдела Фомченко Маргарита Васильевна.

ИСТОЧНИК KP.RU