Тюменская область в тройке лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-07T13:25:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменская область заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. В этом году регион уступил Москва – первое место и Республике Татарстан, ставшей второй. Оглашение результатов рейтинга прошло в рамках Петербургского международного экономического форума.

Прорывным 2018 год стал для Калужской области. Субъект приблизился к лидерам, продвинувшись на 9 позиций. Кроме того, в «двадцатку» впервые попали Новгородская и Смоленская области. Вернулся в Топ-20 и Башкортостан..

- Попасть в двадцатку в этом году было сложнее. Мы посчитали, что те регионы, которые сегодня у нас оказались за пределами Топ-20, в 2018 году оказались бы в десятке лучших, – отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Она добавила, что средний интегральный индекс рейтинга увеличился на 7,3 балла (+2,9 %), но это вдвое меньше аналогичного показателя 2018 года. Рассчитывается он, как и прежде, по 44 показателям, сгруппированным по четырем направлениям оценки: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства.

Напомним, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата проводится федеральным Агентством стратегических инициатив с 2014 года. Он отражает позицию бизнесменов-инвесторов, поскольку готовится под руководством ведущих деловых ассоциаций страны.

Рейтинг также оценивает работу региональных властей по повышению инвестиционной привлекательности. В 2018 году 92% российских регионов улучшили свой результат по сравнению с 2017 годом. В число лидеров роста вошла тогда и Тюменская область.

ИСТОЧНИК KP.RU