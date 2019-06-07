2019-06-07T13:10:39+03:00
Общество

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выступит в Тюмени

Он станет экспертом образовательной площадки форума молодежи «Утро»
Марина Васильева
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Фото с сайта "Союза журналистов России"Фото с сайта "Союза журналистов России"
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Участники форума молодежи УФО «Утро» смогут пообщаться с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьёвым. Он выступит экспертом образовательной площадки «Урал медийный».

Темой станет «Трансформация медиа: СМИ и время». Речь пойдет о профессии журналиста в современных условиях, ключевых вызовах и мировых тенденциях в медиасфере. Молодые корреспонденты, контентмейкеры, блогеры и студенты профильных специальностей смогут задать интересующие вопросы спикеру.

Напомним, форум пройдет в Тюмени с 20 по 30 июня. Его главной темой станет - «Креативный капитал». Заявки на участие в работе площадки подали более 4000 молодых людей из 75 регионов России и иностранные студенты из 25 стран мира. Из них в Тюмень приедут 1230 человек.

Участники обсудят креативную экономику в округе, способы креативного мышления, сферы международного взаимодействия, лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру и другие вопросы

ИСТОЧНИК KP.RU

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