Более 400 кленов, тополей и берез незаконно срубили в Тюмени
Очередной случай массовой вырубки деревьев произошел в Тюмени. Более 400 кленов, тополей и берез лишилась улица Ярославская областного центра.
Факт вырубки зафиксировала Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура. Поводом послужило обращение директора департамента городского хозяйства администрации города.
Контролирующее ведомство уже направило материалы проверки в следственное управление УМВД России по Тюмени. По предоставленным сведениям, 4 июня следственный комитет возбудил уголовное дело.
Его расследование находится на контроле природоохранной прокуратуры. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 1 млн. до 3 млн. рублей, а также принудительные работы на срок до 5 лет со штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или без такового.
Кроме того, по решению суда может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет со штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или без такового.
ИСТОЧНИК KP.RU