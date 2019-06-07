2019-06-07T12:14:54+03:00
Происшествия

Более 400 кленов, тополей и берез незаконно срубили в Тюмени

Массовая вырубка деревьев произошла на улице Ярославской
Марина Васильева
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Фото pixabay.com/ruФото pixabay.com/ru
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Очередной случай массовой вырубки деревьев произошел в Тюмени. Более 400 кленов, тополей и берез лишилась улица Ярославская областного центра.

Факт вырубки зафиксировала Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура. Поводом послужило обращение директора департамента городского хозяйства администрации города.

Контролирующее ведомство уже направило материалы проверки в следственное управление УМВД России по Тюмени. По предоставленным сведениям, 4 июня следственный комитет возбудил уголовное дело.

Его расследование находится на контроле природоохранной прокуратуры. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 1 млн. до 3 млн. рублей, а также принудительные работы на срок до 5 лет со штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или без такового.

Кроме того, по решению суда может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет со штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или без такового.

ИСТОЧНИК KP.RU

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