С начала года тюменцы нарушили ПДД на 286 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:18 2019-06-07T11:27:51+03:00

Изменить размер текста: A A

За 5 месяцев 2019 года подразделениями Госавтоинспекции Тюменской внесено более 387 тысяч постановлений о штрафе на общую сумму 286 миллионов рублей. На сегодняшний день порядка 56% квитанций оплачено.

- Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. В случае неуплаты в срок, на неплательщика судом может быть наложен штраф в двукратном размере, или назначен административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов, - напомнили в управлении ГИБДД Тюменской области.

Однако не все нарушители Тюменской области придерживаются установленных правил. Так, в текущем году автоинспекторами возбужденно более 3,4 тысяч дел в отношении злостных неплательщиков. Из них 2,7 тысячам человек суд вынес постановления о штрафе, около 104 нарушителей попали под административный арест. Еще более 185 человек понесли наказание в виде обязательных работ.

- Стимулом для добровольной и своевременной оплаты штрафов является норма, позволяющая уплачивать административные штрафы за большинство нарушений в размере 50%. Данная мера действует уже больше двух лет. Воспользоваться ею можно в случае оплаты штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления, - добавили в управлении ГИБДД Тюменской области.

В ведомстве добавили, что оперативно узнавать о новых штрафах можно, воспользовавшись онлайн-сервисом «Проверка штрафов» официального сайта Госавтоинспекции, или используя возможности портала государственных услуг www.gosuslugi.ru или мобильную версию ресурса.

ИСТОЧНИК KP.RU