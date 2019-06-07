Тюменские фермеры рассказали депутату Госдумы Брыкину о проблемах крестьянских хозяйств

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-07T11:06:26+03:00

Они поделились с законодателем идеями по улучшению жизни на селе

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Депутат Госдумы Николай Брыкин в рамках личного приема граждан встретился с фермерами из Казанского района Тюменской области. Они рассказали законодателю о том, в какой государственной и региональной поддержке нуждается село и поделились своими идеями по улучшению жизни в деревнях.

Максим Панов по образованию программист. Фермерством занялся в 2013 году, переехав в Казанский район из Барнаула. Сегодня на его ферме 120 голов КРС, в штате работают 15 человек, а из полученного молока производят 8 сортов сыра.

- Молоко мы производим сами, знаем, что едят наши коровы, и выпускаем готовую продукцию – сыр, который не стыдно предложить покупателям. Однако в одиночку выжить в современных реалиях трудно, - признает фермер.

По его словам, скооперировавшись, одни бы фермеры могли производить зерно, другие - заготавливать корма, третьи – поставлять молоко и перерабатывать в готовую продукцию – совместно выдавать на рынок конечный продукт.

Также фермер считает, что важно поддерживать сельхозпредпринимателей на начальной стадии, но надо предусмотреть и программу для выхода на новый уровень, чтобы он фермеры могли модернизировать, автоматизировать производство, например, увеличить поголовье и так далее.

- Я подготовил ряд предложений, которые, на мой взгляд и взгляд коллег, помогли бы в развитии села и сельских территорий. Они созвучны государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий", которую собирается реализовывать правительство страны в ближайшие годы, - добавил Панов.

Депутат Госдумы Николай Брыкин рассказал, что правительство Российской Федерации в конце мая утвердило государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020 - 2025 годы. Работа по ее обсуждению сейчас активно ведется в регионах и предложения, подобные тем, что подготовил Панов, очень ценны, поэтому не останутся без внимания региональных и федеральных экспертов.

- Все замечания, предложения и идеи, поступившие от производственников, населения, комиссия фракции партии «Единая Россия» соберет, тщательно проанализирует и внесет свои предложения для реализации в рамках госпрограммы, - заверил Николай Брыкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU