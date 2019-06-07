Спасение в воздухе: тюменский хирург остановил приступ удушья у малыша на борту самолета

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-07T10:31:32+03:00

Полет из Турции мог стать последним для ребенка, не окажись на рейсе врача

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Обычный авиаперелет едва не закончился трагедией для тюменской семьи. На борту самолета, летевшего из Анталии в Тюмень, двухгодовалому ребенку вдруг стало плохо. Но к счастью родителей одним рейсом с ними возвращался домой врач из ОКБ№2.

Несчастный случай, закончившийся благополучно, произошел накануне, 6 июня. В момент когда лайнер уже находился над Тюменью, командир корабля спросил по громкой связи, нет ли на борту врача. Помощь требовалась двухлетнему ребёнку.

- Малыш вдруг начал мучительно кашлять, хрипеть и задыхаться, кожа приобрела синюшный оттенок. Летевший эти же рейсом челюстно-лицевой, и пластический хирург ОКБ №2 Александр Маринин прослушал лёгкие и определил бронхоспазм, возникающий при резком сужении дыхательных путей, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Приступ опасен, что поступление кислорода в организм затрудняется, а углекислый газ практически не выводится. Если такое состояние протекает длительно, ткани органов испытывают кислородное голодание, пояснили в ведомстве. Это может привести к постепенной гибели клеток головного мозга, многообразным нарушениям функции внутренних органов.

Для спасения малыша Александр Маринин воспользовался препаратами из аптечки для экстренных ситуаций, находящейся у стюардесс. Вместе с ещё одним пассажиром-медиком он ввёл лекарства и находился рядом с пациентом. Кроме медикаментозной поддержки важно было ещё и успокоить ребёнка - страх и паника сильно усугубляют состояние при бронхоспазме.

Спустя пару минут малыш задышал свободнее. Когда угроза жизни миновала, самолёт пошёл на посадку. Чтобы из-за разницы давления юному тюменцу не стало хуже, экипаж самолета принес ребенку кислородный баллон с маской. Сразу после приземления ребёнка передали бригаде скорой помощи. Сейчас его здоровью ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU