Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве по созданию НОЦ на полях ПМЭФ

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-07T10:03:02+03:00

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«Газпром нефть», правительство Тюменской области и ТюмГУ договорились о сотрудничестве в создании научно-образовательного центра. Соглашение стороны подписали накануне, в рамках Петербургского международного экономического форума.

Документ подписали первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев, губернатор Тюменской области Александр Моор и ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.

- «Газпром нефть» – наш стратегический партнер. Мы создаем НОЦ тремя субъектами РФ. Нефтедобывающая компания работает и в Тюменской области, на Ямале и в Югре. Это означает, что интересы компании пересекаются с экономиками всех трех регионов. НОЦ – это не только наука и вузы, без надежного партнера НОЦ – это неработающая система, - отметил Александр Моор.

В свою очередь, ректор ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков подчеркнул, что взаимодействие вуза с компанией - пример успешного сотрудничества университета и бизнеса. Поддержка компании позволяет университету развивать новые перспективные направления, применять инновационные образовательные технологии.

- В рамках создаваемого Западно-Сибирского НОЦ магистральными направлениями станут, среди прочего, арктические и нефтегазовые проекты. Соответственно, взаимодействие с таким серьезным индустриальным партнером в полной мере отвечает логике нацпроектов в области образования, науки и современных технологий, - выразил уверенность Валерий Фальков.

По словам первого заместителя генерального директора «Газпром нефти» Вадима Яковлева, сегодня в числе партнеров компании около 30 крупных российских научных центров. Новый НОЦ, работающий в ключевых регионах деятельности «Газпром нефти», позволит объединить интеллектуальные ресурсы для создания передовых отечественных технологий и подготовки квалифицированных кадров.

Напомним, проект тюменского НОЦ – один из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые создаются в рамках федерального национального проекта «Наука» в регионах России. Он призван объединить научный потенциал нефтедобывающих предприятий и вузов, исследовательских центров Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

ИСТОЧНИК KP.RU