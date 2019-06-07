2019-06-07T09:39:28+03:00
Экономика

МРСК Сибири и МегаФон запустят совместные проекты развития технологий

Компании планируют создать мобильное приложение для передачи показаний счетчиков
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Фото пресс-службы Тюменского регионального отделения Уральского филиала ПАО «МегаФон»Фото пресс-службы Тюменского регионального отделения Уральского филиала ПАО «МегаФон»
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МегаФон и ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Компании планируют создать современное мобильное приложение для передачи показаний счетчиков и оплаты электроэнергии.

Документ подписали генеральный директор МРСК Сибири Павел Акилин и генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян на Петербургском международном экономическом форуме.

Компании обсуждают идеи на уровне транспортировки электроэнергии. В Емельяновском цифровом районе электрических сетей в Красноярском крае, например, планируется установка на ЛЭП особых датчиков контроля наклона опоры. Предполагается, что беспилотник будет оперативно снимать данные с датчиков и выгружать их на сервер. Система проанализирует состояние линии электропередачи и даст рекомендации по ремонтным работам.

Еще одна цель – создание мобильного приложения, которое позволит через телефон подавать показания счетчиков и оплачивать электроэнергию.

- Благодаря соглашению энергетики смогут использовать современные технологии по обработке и накоплению информации, готовые платформы, работающие на основе искусственного интеллекта, лучшие практики и адаптированные решения профессионального оператора связи и ведущего поставщика цифровых возможностей и компетенций, МегаФона, – говорит Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона.

МРСК Сибири готова предложить площадки с центрами питания, содействие в предоставлении волоконно-оптической связи, в размещении телеком оборудования, линий связи и антенно-фидерных устройств на объектах инфраструктуры энергокомпании.

- Уверен, сотрудничество с МегаФоном будет продолжительным, а это соглашение открывает лишь первую главу нашей большой совместной работы и позволит нам оптимально решить важнейшую задачу, поставленную Президентом — построению в Сибири цифровой экономики, а это – один из национальных проектов России на период с 2019 по 2024 годы. Именно энергетика станет основой и фундаментом цифровой экономики. Поэтому для нас очень важно приобретение надежного партнера в лице МегаФона, – отметил генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Павел Акилин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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