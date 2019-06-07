В Тюмени бизнес-леди мгновенно оплатила 100-тысячный штраф, когда не смогла продать авто
Индивидуальному предпринимателю Тюмени пришлось оперативно оплатить штраф за незаконную торговлю алкоголем. На погашение задолженности женщину замотивировали судебные приставы.
Как выяснилось, в одном из маленьких магазинчиков Заречного микрорайона продавали алкоголь без определенной на то лицензии. Таким образом бизнес-леди хотела уйти от налогов за торговлю спиртной продукцией. Но в результате была оштрафована.
Однако с оплатой женщина не спешила. Ускорить процесс помогли судебные приставы. Сотрудник отдела по взысканию административных штрафов Тюмени вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношение транспортных средств и предупреждение о дальнейшем аресте автомобиля.
- После этого сумма в 100 тысяч рублей нашлась в одночасье. Бизнес леди сама предоставила приставам чек об оплате. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - пояснили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU