В Тюмени бизнес-леди мгновенно оплатила 100-тысячный штраф, когда не смогла продать авто

СЕГОДНЯ 08:43 2019-06-07T08:44:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Индивидуальному предпринимателю Тюмени пришлось оперативно оплатить штраф за незаконную торговлю алкоголем. На погашение задолженности женщину замотивировали судебные приставы.

Как выяснилось, в одном из маленьких магазинчиков Заречного микрорайона продавали алкоголь без определенной на то лицензии. Таким образом бизнес-леди хотела уйти от налогов за торговлю спиртной продукцией. Но в результате была оштрафована.

Однако с оплатой женщина не спешила. Ускорить процесс помогли судебные приставы. Сотрудник отдела по взысканию административных штрафов Тюмени вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношение транспортных средств и предупреждение о дальнейшем аресте автомобиля.

- После этого сумма в 100 тысяч рублей нашлась в одночасье. Бизнес леди сама предоставила приставам чек об оплате. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - пояснили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU