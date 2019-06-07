2019-06-07T08:01:59+03:00
Политика

От частного к общему: депутат Госдумы Николай Брыкин взял на контроль обращения тюменцев

В числе вопросов как личные просьбы, так и общие жалобы на работу структур ЖКХ
Марина Васильева
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Фото пресс-службы регионального отделения партии "Единая Россия"Фото пресс-службы регионального отделения партии "Единая Россия"
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Накануне, 6 июня, депутат Государственной Думы Николай Брыкин пообщался с жителями города. Встреча с гражданами прошла в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведев. На прием к законодателю со своими вопросами пришло четыре человека.

Так, тюменка Ольга Вторушина, одна воспитывающая сына-подростка, рассказала, что попала в трудную жизненную ситуацию. Ей требуется срочный ремонт в туалете и ванной, но со своей зарплаты женщина не может себе позволить заменить унитаз и кран, поэтому решила обратиться за помощью. Николай Брыкин заверил, что решит эту проблему.

Она же задала законодателю вопрос, касающийся общедомового имущества. По ее словам, дом, в котором они проживают, очень старый. Строению давно требуется ремонт крыши, замена водопроводного стояка, однако работ пока не предусмотрено.

- Я обязательно ознакомлюсь с планом работ. Направлю по этому поводу депутатский запрос в органы власти, а также прокуратуру и в другие надзорные инстанции. Мы найдем способ решения данного вопроса, - заверил Николай Брыкин.

Еще один заявитель – Александр Климов пришел к депутату с жалобой на работу Тюменьэнергосбыта иТРИЦа, однако больше всего его огорчает бюрократическая волокита и нежелание сотрудников Государственной жилищной инспекции, представителей власти, местной прокураты услышать эти претензии и проверить факты.

Пенсионер попросил Николая Брыкина разобраться с начислением платы за коммунальные платежи. По его мнению, тарифы завышены. С похожей проблемой пришел еще один пожилой житель города. Депутат обещал связаться с руководством управляющих компаний и прояснить ситуацию.

- К сожалению, жалобы на ЖКХ нередки, недопонимание возникает и потому, что тема начисления оплаты довольно сложная, с ней нужно разбираться, а представители управляющих компаний не всегда хотят разъяснять непонятные для людей моменты, - поделился Николай Брыкин. – Каждое из сегодняшних обращений взято в работу, все заявители получат ответы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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