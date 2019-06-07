Тюменцы могут получить гранты на реализацию волонтерских проектов

СЕГОДНЯ 07:27 2019-06-07T07:30:05+03:00

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Жители Тюменской области могут поучаствовать в главном конкурсе инициатив в сфере добровольчества «Доброволец России». Подать заявку нужно до 16 июня на сайте доброволецроссии.рф.

Участникам конкурс могут стать как представители некоммерческих организаций, занимающиеся волонтерской деятельностью, так и сообщества инициативных тюменцев без официальной регистрации. Конкурс проводится среди трех возрастных групп: от 8 до 14 лет, от 14 до 18 лет, от 18 лет и старше.

Заявки принимаются по нескольким категориям. Первая - «Социальный проект» предназначена для действующих проектов. Победитель в этой категории получит грант до 2 млн рублей и возможность пройти специальное обучение по программе Ассоциации волонтерских центров и АНО «Россия – страна возможностей».

В конкурсе предусмотрено 12 номинаций: рожденные помогать, вдохновленные искусством, оберегая сердцем, помощь детям, волонтерский центр, уверенные в будущем, вокруг меня, говорит волонтер и новая номинация этого года «равенство возможностей» – для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые хотят реализовать инклюзивные проекты.

Вторая категория «Творческая работа» – это конкурс творческих проектов по направлениям: фото, видео, музыка, социальная реклама и текстовая работа на тему добровольчества. Победители в этой категории получат грант на приобретение необходимого для реализации проекта оборудования в размере 500, 300 и 100 тысяч рублей.

Проекты и заявки экспертная комиссия будет оценивать в несколько этапов: заочная оценка с 17 по 30 июня, полуфинал в своем регионе для участников старше 18 лет с 1 июля по 13 октября, полуфинал в МДЦ «Артек» для участников до 18 лет (с 30 августа по 19 сентября). Финал и народное голосование на сайте пройдет с 14 октября по 10 ноября. Победителей наградят 5 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU