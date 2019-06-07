Девятиклассники Тюменской области узнали результаты первых экзаменов

СЕГОДНЯ 06:46 2019-06-07T06:46:52+03:00

Средний бал ОГЭ по русском языку в этом году – твердая четверка

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Стали известны результаты первого основного государственного экзамена ОГЭ по русскому языку. В этом году его сдавали 15,5 тысяч девятиклассников. Для сравнения в 2018 году ОГЭ по русскому языку писали 14,8 тысяч ребят.

Средний балл выпускников этого года – твердая четвёрка, что на 0,1 балла выше, чем в прошлом году, отметили в департаменте образования региона. На ОГЭ по русскому языку школьники демонстрировали свои умения в письменной речи, а также языковые навыки лингвистического, характера, понимание правил грамматики, стилистики, пунктуации и орфографии. Экзамен состоял из трех частей: изложения, ответов на вопросы, сочинения-рассуждения.

- Заметные успехи в изучении литературы и русского языка ежегодно демонстрируют юные жители региона. Только в этом году сразу две тюменские ученицы стали призерами на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, - подчеркну губернатор Тюменской области Александр Моор.

Экзаменационная кампания ОГЭ в этом году проходит с 24 мая по 2 июля, основной период ЕГЭ – с 27 мая по 1 июля. Резервный день для сдачи ОГЭ по русскому языку предусмотрен 25 июня, ЕГЭ по русскому языку – 26 июня. Одиннадцатиклассники свои результаты экзамена по русскому языку узнают не позднее 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU