2019-06-07T06:27:50+03:00
Общество

В пришкольных лагерях Тюменского района отдохнут более 6 тысяч детей

Открытие смен во всех школ муниципалитета пройдет сегодня
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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Сегодня, 7 июня, во всех школах Тюменского района откроются лагеря с дневным пребыванием. Этим летом в них отдохнут более 6 000 детей.

Для ребят подготовлена развлекательная программа: подвижные игры и конкурсы, спортивные состязания и интеллектуальные соревнования. После открытия детям расскажут, какие мероприятия школы подготовили для них на период смен. У каждого лагеря в столичном районе для детей своя особенная тематика.

Так, новинкой этого сезона станет организация 4 лагерей с дневным пребыванием с элементами работы палаточных лагерей. Они откроются на базе школ района - Каменской, Акияровской, Чикчинской и Борковской. Дети обучатся основным туристическим приёмам: работе с компасом и с картой, ориентированию на местности, завязыванию надёжных верёвочных узлов, а также получат необходимые знания для туристического похода.

В летний период 2019 года на базе образовательных учреждений, как и в прошлом году, будет организована работа 4 досуговых и 2 спортивных площадок. Продолжится и реализация проекта «Зеленые лаборатории под открытым небом». К 11 лабораториям присоединились 3 дошкольных учреждения - Богандинской школы № 2, филиал Каскаринского детского сада «Золотой петушок» в п. Новотуринский «Лукоморье», Червишевский детский сад «Сибирячок».

Проект призван развить исследовательские навыки детей, сформировать и укрепить экологическую культуру и бережное отношение к окружающей среде, отметили в департаменте образования Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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