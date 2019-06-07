2019-06-07T06:17:26+03:00
Общество

Новые автобусные остановки появились в Тюмени

Вновь обустроенным остановочным пунктам уже дали названия
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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В Тюмени появилось шесть новых остановок. Всем вновь обустроенным пунктам остановки общественного транспорта присвоены названия.

Так, остановки в районе дома № 96/1, строение 1 по улице 50 лет ВЛКСМ и в районе дома № 107 по ул. 50 лет ВЛКСМ носят название «Детский сад №85». Наименование «Тюменьгортранс» присвоено двум остановкам в районе дома № 106 по ул. 50 лет ВЛКСМ и в районе дома № 111 по ул. 50 лет ВЛКСМ.

В районе дома № 204-в, корпус 2 по ул. 50 лет ВЛКСМ появилась остановка «Центр занятости населения», а из района дома № 12/5 по улице Новаторов (при движении с ул. 50 лет ВЛКСМ в сторону ул. Республики) можно уехать с остановки - «Развязка ул. Монтажников».

- Решение принято в соответствии с порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени, - пояснили в МКУ «Тюменьгортранс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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