YADRO «ИКС Холдинга» создаст инновационные инфраструктурные продукты для компании «МегаФон»

СЕГОДНЯ 18:39 2019-06-06T19:32:44+03:00

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Инфраструктурные продукты для цифровой платформы «МегаФона» планируют создавать в рамках технологического партнёрства «МегаФона», YADRO (входит в «ИКС Холдинг») и DELL Technologies. Меморандум о намерениях, которые закрепляют договорённости между партнёрами, подписан генеральным директором ПАО «МегаФон» Геворком Вермишяном, вице-президентом и гендиректором Dell EMC (входит в группу компаний Dell Technologies») в России, Казахстане и Центральной Азии Борисом Щербаковым и главой «ИКС Холдинга», председателем Совета директором YADRO Антоном Черепенниковым на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня.

В рамках реализации следующего этапа стратегии цифровой трансформации и с целью создания инновационной цифровой экосистемы в России, «МегаФон» планирует расширить своё стратегическое партнёрством с «ИКС Холдингом», взаимодействуя с, российским разработчиком и производителем инфраструктурных продуктов для корпоративного сектора, компанией YADRO. Компании собираются создавать инновационные продукты на основе платформ международной технологической корпорации Dell Technologies. В рамках партнерства YADRO будет выпускать продукты, которые станут инфраструктурной основой для реализации цифровой стратегии «МегаФона» при развитии новых продуктов для корпоративных сегментов всех отраслей.

Как отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян, инновационные технологии и решения от Dell Technologies позволят создавать новые высококонкурентные гибридные мульти-облачные сервисы и предоставлять клиентам комплексные цифровые услуги на новом уровне.

- В долгосрочной перспективе «МегаФон» собирается предложить продукты своим клиентам, которые будут созданы в рамках партнерства с компаниями YADRO и Dell Technologies, - отметил он.

В свою очередь глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников подчеркнул, что партнёрство с признанным лидером по облачным решениям и лидером рынка в своём сегменте компанией Dell Technologies и возможность создавать продукты на основе платформ и технологий корпорации позволят значительно сократить время вывода на рынок совместных продуктов «МегаФон» и YADRO.

По словам вице-президента, генерального директора Dell EMC (входит в группу компаний Dell Technologies) в России, Казахстане и Центральной Азии Бориса Щербакова, подписание соглашения – важный сигнал готовности российского рынка к цифровым переменам.

- Мы в Dell Technologies фокусируемся на том, чтобы обеспечить клиентов всем необходимым на пути диджитализации, в том числе через партнерства, которые позволяют им эффективнее использовать уже имеющиеся технологии. Компании отлично осведомлены о всех решениях и технологиях, мы рады сотрудничеству с лидерами по всему миру, – отметил он.

КОНКРЕТНО

«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей, который занимает ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. По традиции особое внимание компания уделяет качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Компания обладает наградой за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla, в 2012 году первым в России «МегаФон» запустил 4G LTE, а с февраля 2014 года введена в эксплуатацию первая в мире коммерческая сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году компания одной из первых в мире запустила в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировала скорость 979 Мбит/с. Сегодня у МегаФона самая большая сеть базовых станций в стране: 227 961 станций, из них 87 611 станций в стандарте LTE. В 2018 г. компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов.

YADRO - (ООО «КНС групп»)– российская технологическая компания, которая входит в многопрофильную ИТ-структуру «ИКС Холдинг» и занимается разработкой и производством систем обработки и хранения данных. Она сосредоточена на изменении подхода бизнеса к вызовам технологической трансформации. Компания занимается. Основа стратегии компании – Международная технологическая кооперация. YADRO - член и активный участник таких ключевых индустриальных ассоциаций, как OpenPOWER Foundation, Linux Foundation, OpenCAPI, SNIA, Gen-Z Consortium, PCI-SIG и другие.

YADRO - партнёр ведущих мировых производителей компонентов, микроэлектроники и программного обеспечения – IBM, Samsung, Intel, Broadcom (Avago, LSI, PLX, Emulex, Brocade), Microsemi, Toshiba, Micron, Molex, Amphenol, Compuware, MSI, HGST, Seagate, RedHat, Suse и др. R&D центры компании находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Клиентами YADRO являются лидеры рынка в таких сегментах, как ритейл, банки, телеком, транспорт, а также государственный сектор.

ИСТОЧНИК KP.RU