2019-06-07T05:05:06+03:00
Общество

Погода в Тюмени 7 июня: день пройдет без осадков, но с сильным ветром

Максимальная температура воздуха днем не поднимется выше 19 градусов
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

Сегодня, 7 июня, на юге Тюменской области будет облачно. Синоптики прогнозируют дождь, местами сильный ливень. В отдельных районах возможна гроза.

Ближайшие сутки ожидается северо-западный, северный 6-11 м/с. Ночью местами порывы ветра могут достигать 16 м/с. Днем скорость ветра усилится до 15-20 м/с. Температура ночью составит +8,+13 градусов, днем будет +16,+21 градусов.

В Тюмени 7 июня также ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха составит +12,+13 градусов. Днем воздух прогреется до +15,+19 градусов. К вечеру ожидается +14 градусов. Ближайшие стуки будет преобладать северный ветер со скорость 7,6-8,1 м/с.

В народном календаре 7 июня отмечается день памяти священномученика Ферапонта и Ивана Предтечи. В прежние времена этот день называли медвяными росами, Ферапонт Рябинник.

В этот день часто гремят грозы. Особенно предки наблюдали в этот день за рябиной: если на ней много цветов - будет хороший урожай хлеба. А вот если рябина поздно расцветает, то осень будет долгой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцы могут получить гранты на реализацию волонтерских проектов
Девятиклассники Тюменской области узнали результаты первых экзаменов
В пришкольных лагерях Тюменского района отдохнут более 6 тысяч детей
Новые автобусные остановки появились в Тюмени
YADRO «ИКС Холдинга» создаст инновационные инфраструктурные продукты для компании «МегаФон»
Выносили обувь, футболки, джинсы: в Тюмени осудили банду за кражи в торговых центрах
Тимати жарит бургеры на Цветном бульваре в Тюмени
Пропавший 90-летний тюменец найден мертвым
Тюменская область заключила первые соглашения на Международном экономическом форуме в Петербурге
Аптеки Тюменской области в полном объеме снабжены инсулином
Прокуратура Тюмени помогла студентам-инвалидам получить стипендии за полтора года
МЧС: на юг Тюменской области надвигаются штормовой ветер и гроза
Школьники из поселка Винзили поучаствовали в экоакции проекта «Крепкая семья»
На улице Орджоникидзе в Тюмени появятся новые дорожные знаки
Тюменец, устроивший наркопритон в доме подруги, пойдет под суд
В Тюмени простятся с первым председателем облдумы Николаем Барышниковым
Автомобилистку, которая сбила пешеходов, у «Галереи Вояж» в Тюмени, лишили прав
Грабителей в масках, вынесших из тюменского ювелирного магазина драгоценностей на шесть миллионов рублей, ждет суд
Жители Тюмени увидят сокровища российских музеев, не выезжая из города
В Тобольске 34-летний мужчина напился и изнасиловал пенсионерку
Тюменцы не смогут парковаться на улице Орджоникидзе
В Тюмени экс-заместитель начальника регионального УФСИН за превышение полномочий получил условный срок
Новый рентген для маленьких тюменцев появился в детском отделении ОКБ №2
Тюменец едва не убил жену лопатой за требование выйти на работу
Областной фестиваль ГТО выявит самых спортивных среди студентов Тюмени