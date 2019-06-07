Погода в Тюмени 7 июня: день пройдет без осадков, но с сильным ветром

СЕГОДНЯ 05:05 2019-06-07T05:05:06+03:00

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Сегодня, 7 июня, на юге Тюменской области будет облачно. Синоптики прогнозируют дождь, местами сильный ливень. В отдельных районах возможна гроза.

Ближайшие сутки ожидается северо-западный, северный 6-11 м/с. Ночью местами порывы ветра могут достигать 16 м/с. Днем скорость ветра усилится до 15-20 м/с. Температура ночью составит +8,+13 градусов, днем будет +16,+21 градусов.

В Тюмени 7 июня также ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха составит +12,+13 градусов. Днем воздух прогреется до +15,+19 градусов. К вечеру ожидается +14 градусов. Ближайшие стуки будет преобладать северный ветер со скорость 7,6-8,1 м/с.

В народном календаре 7 июня отмечается день памяти священномученика Ферапонта и Ивана Предтечи. В прежние времена этот день называли медвяными росами, Ферапонт Рябинник.

В этот день часто гремят грозы. Особенно предки наблюдали в этот день за рябиной: если на ней много цветов - будет хороший урожай хлеба. А вот если рябина поздно расцветает, то осень будет долгой.

ИСТОЧНИК KP.RU