2019-06-06T17:35:06+03:00
Происшествия

Выносили обувь, футболки, джинсы: в Тюмени осудили банду за кражи в торговых центрах

Похищенные вещи прятали в специальный пакет
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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Сегодня, 6 июня 2019 года, Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу заезжего криминального квартета. На скамье подсудимых оказались ранее судимые уроженцы Курганской области и житель Екатеринбурга.

Все четверо были признаны виновными в совершении серии краж, совершенных в мае 2018 года. Согласно материалам дела, 13 мая 2018, подельники из торговых центров вынесли обувь, футболки, джинсы. Вещи складывали специально подготовленный пакет. Он позволял беспрепятственно проходить через антикражные ворота. Всего было совершенно 7 краж.

- На следующий день криминальный квартет решил вернуться в магазин, где накануне украл обувь. Работники узнали злоумышленников. После визита «покупателей» они обнаружили пустые коробки из-под обуви и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, - пояснили в прокуратуре Тюменской области.

Одна из сотрудниц предупредила охрану торгового центра. Когда похитители направились к выходу, продавец попросил их остановиться. Злоумышленники побежали, одного из них сумел задержать охранник. Другие трое недолго были в бегах, 15 мая полиция их задержала на съемной квартире.

Суд назначил двум курганцам по 4 года лишения свободы каждому. Их сообщники получили по 3 года 10 месяцев и 5 лет лишения свободы соответственно. Всем четверым предстоит отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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