Тюменская область заключила первые соглашения на Международном экономическом форуме в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:32 2019-06-06T14:51:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменская область подписала первые соглашения на полях Петербургского международного экономического форума. В работе форума принимает участие глава региона Александр Моор.

Так, рамках деловой программы субъект подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа». Документ предусматривает участие области в биржевых торгах лесоматериалами и электронных процедурах реализации древесины. Это один из эффективных инструментов экономического развития лесопромышленного комплекса, в том числе и для Тюменской области.

- Мы понимаем, что биржевая торговля лесом отличается прозрачностью процесса и позволяет предпринимателям, которые ведут законный бизнес, получать серьезные рыночные преимущества. Кроме того, биржа оказывает целый комплекс консалтинговых услуг. Это позволит нашим компаниям выйти на международный рынок, - подчеркнул губернатор.

Еще одно соглашение, подписанное в рамках форума, касается создания совместного с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами научно-образовательного центра. Так, региональное правительство, Тюменский государственный университет и Санкт-Петербургский политехнический университет договорились о реализации совместных проектов в рамках НОЦ.

Свои подписи под трехсторонним соглашением поставили губернатор Тюменской области Александр Моор, ректор ТГУ Валерий Фальков и ректор СПбПУ, профессор Андрей Рудской. На площадке ПМЭФ губернатор Тюменской области Александр Моор также встретится с президентом АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым и подпишет соглашение о сотрудничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU