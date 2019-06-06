2019-06-06T14:02:20+03:00
Здоровье

Аптеки Тюменской области в полном объеме снабжены инсулином

Перебоев с получением лекарств от сахарного диабета в регионе нет
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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У тюменских пациентов с сахарным диабетом нет проблем с получением инсулина в аптечной сети. Лекарства закупаются в полном объеме, заявила директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова.

- Все торги проходят своевременно, согласно действующему законодательству. Заключенные ранее, в 2018 году контракты, полностью покрывают потребность первого полугодия 2019 года. Сейчас заканчивается процедура заключения контракта на обеспечение инсулином аптек до конца года, - отметила Инна Куликова.

Глава облздрава подчеркнула, что инсулин в аптеках региона есть и был. В области реализуются программы льготного лекарственного обеспечения граждан за счет средств федерального и областного бюджетов, ежегодно отмечается рост их финансирования.

Всего, по данным регионального регистра сахарного диабета, на 1 января 2019 года в Тюменской области зарегистрировано 52 тыс. 880 больных. Отпуск лекарств по рецептам врача бесплатно осуществляют 90 аптек и аптечных пунктов. Вопрос бесперебойного обеспечения населения препаратами находится на постоянном контроле правительства региона.

Напомним, ранее несколько федеральных изданий опубликовали информацию о закупках инсулина в стране, ссылаясь на аналитическое исследование. Цифры, представленные по Тюменской области, оказались не актуальны, поскольку не учитывают временные рамки заключения контрактов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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