Прокуратура Тюмени помогла студентам-инвалидам получить стипендии за полтора года

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-06T13:42:02+03:00

Сумма задолженности перед учащимися составила почти 400 тысяч рублей

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В Тюмени 90 студентов-инвалидов смогли получить положенные стипендии спустя полтора года. Добиться справедливости помогла прокуратура города.

Согласно действующему законодательству студенты - инвалиды с детства независимо от группы инвалидности имеют право на получение государственной социальной стипендии.

- Неверное толкование департаментом законодательства привело к тому, что с 2017 года в техникумах и колледжах учащимся - инвалидам с детства третьей группы перестали назначать социальные стипендии, - пояснили в прокуратуре Тюменской области.

В общей сложности учебные учреждения задолжали учащимся порядка 400 тысяч рублей. Чтобы добиться выплаты контролирующее ведомство направило в адрес первого зама губернатора региона представление. По результатам его рассмотрения студентам были выплачены стипендии.

ИСТОЧНИК KP.RU