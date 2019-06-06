Прокуратура Тюмени помогла студентам-инвалидам получить стипендии за полтора года
В Тюмени 90 студентов-инвалидов смогли получить положенные стипендии спустя полтора года. Добиться справедливости помогла прокуратура города.
Согласно действующему законодательству студенты - инвалиды с детства независимо от группы инвалидности имеют право на получение государственной социальной стипендии.
- Неверное толкование департаментом законодательства привело к тому, что с 2017 года в техникумах и колледжах учащимся - инвалидам с детства третьей группы перестали назначать социальные стипендии, - пояснили в прокуратуре Тюменской области.
В общей сложности учебные учреждения задолжали учащимся порядка 400 тысяч рублей. Чтобы добиться выплаты контролирующее ведомство направило в адрес первого зама губернатора региона представление. По результатам его рассмотрения студентам были выплачены стипендии.
ИСТОЧНИК KP.RU