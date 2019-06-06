2019-06-06T13:24:53+03:00
Общество

МЧС: на юг Тюменской области надвигаются штормовой ветер и гроза

Порывы северного ветра могут достигать 20 метров в секунду
Марина Васильева
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В утренние часы ожидается относительно умеренный ветер, со скоростью 6-11 м/с. Фото главного управления МЧС России по Тюменской областиВ утренние часы ожидается относительно умеренный ветер, со скоростью 6-11 м/с. Фото главного управления МЧС России по Тюменской области
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Погода в Тюмени, как и в целом по региону, пока не собирается налаживаться. Более того, завтра юг Тюменской области окажется в эпицентре сильного дождя и порывистого ветра.

Так, 7 июня по данным Тюменского гидрометцентра на территории области прогнозируется дождь, местами сильный ливень. В отдельных районах возможны грозы. Будет преобладать северо-западный, северный ветер. В дневные часы скорость ветра может достигать 15-20 м/с, ночью – порывы до 16 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8,+13 градусов, днем воздух максимально прогреется до +16,+21 градусов, отметили в главном управление МЧС России по Тюменской области. В ведомстве призывают жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

В период непогоды рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций, во время грозы не пользоваться электроприборами и соблюдать правила дорожного движения.

Главам муниципальных образований, руководителям объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения поручено организовать проведение мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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