Школьники из поселка Винзили поучаствовали в экоакции проекта «Крепкая семья»

СЕГОДНЯ 12:54 2019-06-06T12:55:35+03:00

Они собрали пластиковые крышечки и сдали их на переработку

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Школьники из поселка Винзили присоединились к экологической акции федерального проекта «Крепкая семья» в Тюменской области и фонда «Ключ к жизни».

В рамках акции «Добрая крышечка», ученики со 2 по 7 класс Винзилинской средней общеобразовательной школы им. Ковальчука, собрали пластиковые крышечки для сдачи на переработку.

- Ученики и их родители узнали о нашей постоянной акции «Добрая крышечка». И к окончанию учебного года собрали крышечки, - поделилась Елена Кашкарова. – Собранный материал мы уже сдали на переработку на полимерный завод. Радует, что школьники решили не останавливаться на достигнутом и в дальнейшем будут вновь принимать участие в акции.

На торжественной линейке в честь окончания учебного года ученикам, родителям и педагогическому составу школы было вручено благодарственное письмо от депутата Тюменской областной Думы, Елены Кашкаровой.

В других странах подобные акции проводятся же более 15 лет. Отрадно, что все больше жителей не только Тюмени, но и области присоединяются к общемировой тенденции и делают сбор крышечек замечательной традицией. Ведь тем самым школьники не только дают пример своим сверстникам, но и помогают другим детям стать здоровыми, так как все вырученные от сдачи пластика деньги перечисляются в благотворительный проект «Ключ к жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU