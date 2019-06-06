На улице Орджоникидзе в Тюмени появятся новые дорожные знаки

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-06T13:18:01+03:00

С 25 июня здесь вводятся ограничения по стоянке автомобилей

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В Тюмени ограничат стоянку транспорта в районе дома № 51 по улице Орджоникидзе. Новые правила вступят в силу с 25 июня.

До этого времени дорожным служба предстоит установить соответствующие знаки – 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор» с указанием зоны их действия. Решение принято в целях обеспечения безопасности пешеходов и свободного подъезда транспорта коммунальных служб и хозяйствующих субъектов.

Схема участка дороги, где ограничат стоянку транспорта. Фото пресс-службы администрации города Тюмени

- Призываем автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения, - отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

Следует отметить, что только за последние несколько месяцев сразу на нескольких улицах в Тюмени вступили в силу новые правила парковки и стоянки автотранспортных средств. Предпринимаемые меры призваны загрузить центральные улицы города от большого скопления машин.

ИСТОЧНИК KP.RU